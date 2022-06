Splošna draginja vpliva tudi na cene učbenikov

Pred koncem učnega leta se založniki izobraževalnih gradiv pripravljajo na jesen, ki bo prinesla nadaljnje podražitve surovin in energentov. Te so že doslej precejšnje in se deloma poznajo tudi pri cenah učbenikov in delovnih zvezkov. Cene gradiv so se v povprečju dvignile do sedem odstotkov.