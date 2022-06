Prav nič ne pomaga, če se lahko spomniš časov izpred štiridesetih ali večih let, ko je bil nogometni mrk dolg celotno poletje - razen, kadar bi bila na sporedu svetovno ali evropsko prvenstvo. Kajti v tistih časih ni bilo nobenih predtekmovanj. A nogometni srenji pravzaprav ni nikdar dolgčas. Če ne drugega, je na voljo prestopni rok, ki je v polnem teku tudi pri nas, zaenkrat pa namiguje na to, da bi bilo lahko prihodnje prvenstvo spet povsem drugačno od prejšnjega. Predvsem v Celju so se odločili, da projekt zrinejo do konca. Potem ko so Mariboru speljali njihovega glavnega napadalca Ognjena Mudrinskega, so pridobili tudi Gregorja Bajdeta iz Brava, prav tako tudi Nina Koutra, enega najbolj domiselnih in igre voljnih slovenskih veznih igralcev. Poleg tega se zadnje dni omenja še prihod Mateja Poplatnika, nekoč v dresu Triglava uspešnega napadalca.

A v evropskih tekmovanjih bodo Slovenijo zastopali Maribor, Koper, Olimpija in Mura, iz vseh štirih klubov je pa več slišati o tem, koga vse so izgubili, kot pa to, koga vse so kupili. Že dejstvo, da je Maribor kot prvak države izgubil svojega ključnega napadalca, govori o tem, kako ranljiva, spremenljiva in stežka suverena je domača nogometna scena. Koper je na primer zapustil Colley, bržčas minulo sezono njihov ključni igralec, prav tako Bručić, upokojil se je tudi Guberac.

Še večje spremembe je doživela Mura, ki so jo zapustili Horvat, Šturm, Gorenc in Daku, minulo sezono eden najboljših tujcev v slovenski ligi. Tudi Koper in Mura sta se že okrepila z novimi igralci, o čemer pa ni veliko slišati iz vrst Maribora, kjer so sicer pridobili Roka Baturino, in Olimpije. Ljubljančani se v novo sezono podajajo s postavo iz minule sezone, kar pa morda niti ni najslabše. Da znotraj obstoječe ekipe najdejo formulo, itak pa je bila pa za Olimpijo minula sezona en sam prestopni rok.