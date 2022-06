V briških sadovnjakih ni več starih sort češenj

Brika Mirjam Simčič se je kmetijskega dela v sadovnjaku, vinogradu in prodaje na tržnici naučila od staršev, ki sta svoje češnje, marelice in breskve prodajala na tržnici v Piranu. Tja je z njima odhajala kot dekle, sama pa zdaj med sezono že več kot 15 let s sadjem prihaja na osrednjo ljubljansko tržnico.