Morilcu iz Kamnika 25 let

Gorana Ilikića, ki je konec lanskega januarja do smrti zabodel ženo Marino, s katero sta se ločevala, so (še nepravnomočno) obsodili na 25 let zapora. Z nožem se je nanjo spravil iz ljubosumja, ker je izvedel, da ima novega partnerja in da je ne zanima več.