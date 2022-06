Nenavadno zgodnji vročinski val, ki je prišel nad Evropo prek Severne Afrike, je prizadel tudi dele Italije in britansko otočje, kjer beležijo temperaturne rekorde za ta čas leta.

V minulih dneh je bilo prek 3000 ljudi v Španiji primorano zapustiti svoje domove zaradi nevarnosti požarov, gasilci pa se z ognjenimi zublji bojujejo v več regijah po celi državi.

Španski premier Pedro Sanchez se je danes, na svetovni dan boja proti širjenju puščav, degradaciji tal in sušam, zahvalil gasilcem za njihove napore. V večjem delu države so temperature popoldne presegle 35 stopinj Celzija, ponekod pa je živo srebro poskočilo tudi prek 40 stopinj.

Podobne temperature beležijo na jugozahodu Francije, zaradi česar so ponekod celo zaprli šole in prepovedali vse dogodke na prostem in na prizoriščih brez klimatskega hlajenja. Gre za najzgodnejši vročinski val po letu 1947, je po poročanju AFP za Meteo France dejal klimatolog Matthieu Sorel. Kot je opozoril, je to znanilec podnebnih sprememb. Meteorologi pričakujejo, da bodo temperature v soboto še nekoliko višje.

Francoska zdravstvena ministrica Brigitte Bourguignon je dejala, da so bolnišnice polno zasedene. V najbolj prizadetih območjih posebno skrb namenjajo starejšim, ki so bili glavne žrtve hudega vročinskega vala leta 2003. V številnih regijah so oblasti odredile zmanjšanje hitrostnih omejitev s ciljem izboljšati kakovosti zraka.

Več mest na severu Italije se je na sušo odzvalo z omejevanjem porabe vode, Lombardija pa bo morda razglasila izredno stanje zaradi grožnje, ki jo visoke temperature predstavljajo za kmetijstvo.