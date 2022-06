Da bi se izognili zastojem na avtocesti, obvozi po lokalnih cestah

Zaradi zastojev na avtocesti in ljubljanski obvoznici so navigacijske naprave tuje voznike, željne oddiha na hrvaški obali, pripeljale tudi na lokalne ceste v prestolnici. V času prometne konice je zato tudi na teh cestah prišlo do gneče in zastojev, kar je razburilo marsikaterega domačega voznika.