»Nimamo nič proti. Suverena odločitev vsake države je, ali se bo pridružila gospodarskim zavezništvom ali ne,« je dejal Putin na Mednarodnem gospodarskem forumu v Sankt Peterburgu, kjer je imel govor pred predstavniki ruske politične in gospodarske elite.

»Za razliko od Nata EU ni ne vojaška organizacija ne politični blok,« je pojasnil v odgovoru na vprašanje glede možnosti članstva Ukrajine v EU. Ali je članstvo Ukrajine v interesu EU, mora sama vedeti, je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Rusija je sicer leta kritizirala poskuse Ukrajine, da se pridruži zvezi Nato, ker je vodilo tudi do napetosti med Moskvo in Zahodom. Putin je pred rusko invazijo na Ukrajino od ZDA in Nata zahteval pravna jamstva, da Ukrajina ne bo sprejeta v Severnoatlantsko zavezništvo.

Evropska komisija je danes predlagala, da se Ukrajini in tudi Moldaviji dodeli status kandidatke za članstvo v EU, medtem ko je za Gruzijo predlagala, da se ji podeli »evropska perspektiva«.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v odzivu dejala, da Zahod že dolgo manipulira z ukrajinsko željo po pridružitvi EU. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je dejal, da bo Rusija situacijo zelo natančno spremljala, predvsem v smislu krepitve obrambnega sodelovanja 27 držav članic EU.