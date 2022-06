Kot je izpostavil župan Matjaž Rakovec, je mestna občina Kranj prva v Sloveniji, ki na tak način utira pot digitalni preobrazbi. Na javnem razpisu so med petimi prispelimi ponudbami kot najboljšega ponudnika izbrali telekomunikacijsko podjetje T-2, s katerim so sklenili skoraj pol milijona evrov vredno triletno pogodbo. Platforma z aplikacijo in prvimi storitvami bo začela delovati predvidoma v pol leta.

Kot je povedal Jure Valjavec, predsednik poslovodstva v podjetju, je platforma, ki so jo zasnovali v T-2, plod domačega, slovenskega znanja. Podjetje T-2 pilotni projekt digitalne platforme sicer že izvaja tudi v Logatcu in Skopju. Platforma bo na enem mestu povezala obstoječe rešitve, aplikacije in podatke s spletnih strani, ki v mestu že obstajajo, hkrati se bodo postopoma dodajale nove vsebine. Uporabniki pa se bodo sami odločili, ali se bodo registrirali in ustvarili svojo digitalno identiteto ter o čem želijo biti obveščeni.

Na enem mestu bodo tako denimo na voljo informacije o prireditvah v občini, prostih parkirnih mestih, aktualni kakovosti zraka in vremenskih razmerah, voznih redih avtobusov in podobno. Rakovec računa, da se bo sistem v prihodnje, vključno z mestno kartico, razširil tudi na druge gorenjske občine. Z digitalno platformo bo namreč povezana mestna kartica, ki bo prebivalcem omogočala določene ugodnosti in bonitete pri uporabi javne infrastrukture in storitev. Izbor izvajalca, ki bo poskrbel za kartico, ki bo hkrati služila tudi kot plačilna kartica, bo kmalu zaključen, v igri pa sta dve banki.