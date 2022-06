Matthew Perry z avtobiografijo

Matthew Perry je na instagramu naznanil, da je končal pisanje avtobiografije, in to dokazal s fotografijo rokopisa. Knjiga bo imela naslov Friends, Lovers and The Big Terrible Thing (Prijatelji, ljubimci in velika grozna stvar), izšla pa bo 1. novembra. Perry, eden od glavnih igralcev iz komedije Prijatelji, kjer je igral Chandlerja, se je za avtobiografijo odločil, ker so mediji o njem napisali tako veliko, da je čas, da javnost sliši tudi, kaj ima povedati on. »Vrhovi so bili zelo visoki, dna pa so bila dno dna,« je dejal ob tem.