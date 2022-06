Lepa Brena in Senidah razvneli splet

Srbska diva Lepa Brena in slovenska pevka Senidah sta se pred dobrim tednom skupaj znašli na dogodku pevca Dina Merlina v Zagrebu. Šlo je za njuno prvo srečanje, mediji pa so ob pojavi obeh »jugozvezd« ponoreli. Da bi glasbenici razvneli še splet, sta objavili nekaj skupnih fotografij na družbenih omrežjih, njuni oboževalci pa so začeli sanjariti o njunem morebitnem duetu.