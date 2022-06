Amber Heard je po izgubljeni sodni bitki dala prvi intervju

Igralka Amber Heard je dala svoj prvi intervju po razsodbi na sodišču, kjer je izgubila bitko proti nekdanjemu možu Johnnyju Deppu. Za televizijo NBC je dejala, da stoji za svojimi trditvami, ki jih je podala na sojenju, in da bo za njimi stala do smrti, ter ponovila obtožbe, da jo je Depp pretepal. Obenem je povedala, da so bile žaljivke, ki sta si jih izmenjala z Deppom, iztrgane iz konteksta, obžalovala pa je nekatera svoja dejanja iz preteklosti.