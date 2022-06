Rahela Durič Barić, dirigentka: Pevci, ki hočejo kar še in še

Dirigentka Rahela Durič Barić se je karierno oblikovala v avstrijskem prostoru, pred meseci pa se je vrnila v domače loge tako, da je postala dirigentka in umetniška vodja legendarnega zbora APZ Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani, ki bo nocoj v Slovenski filharmoniji v koprodukciji s Cankarjevim domom izvedel svoj letni koncert pod naslovom Zatirani in njihove sanje. APZ so že po tradiciji, četudi gre za amaterski zbor, vedno vodili profesionalni dirigenti, od prvega, Franceta Marolta, do predzadnje Jerice Bukovec, ki je ravno tako pred zbor stopila z izkušnjami iz tujine, iz zborovske prestolnice Švedske. Tja dirigentka Rahela Durič Barić še namerava gravitirati, zaenkrat pa ostaja razpeta med Ljubljano, kjer z APZ-jevci vadijo dvakrat na teden, ter Gradcem, kjer živi in dela – vodi več zborovskih sestavov, med drugim zbor študentov glasbene pedagogike Univerze za glasbo v Gradcu (Chor der Musikpädagogik), tam je tudi profesorica asistentka za zborovsko dirigiranje.