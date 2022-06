Večinsko javno mnenje bi se lahko pošteno oblikovalo le, ko bi imelo na razpolago več argumentiranih mnenj, stališč, predlogov. Če upoštevamo argument pravičnosti, prava in morale, je jasno, da je v primeru agresije na Ukrajino treba podpreti to državo v boju proti agresorju. Tu ni nobene dileme, kdo je na pravi strani.

Zadeva pa ni tako enostavna. Ta svet, ki ni organiziran niti pošteno niti moralno neoporečno, deluje po drugih načelih, kjer pravičnost in morala nimata teže. Ta svet deluje po načelih ravnotežja (koeksistence) koristi in interesov. Tako kot ZDA niso dovolile ruskih raket na Kubi, tako tudi Rusija ne dovoli širjenja druge vojaške zveze do svoje meje. Čeprav je vojna do Ukrajine nepravična, pa ni nič manj nepravična kot vse ostale vojne po drugi svetovni vojni, v katerih je umrlo več milijonov ljudi in katerih seznam smo že prebirali na teh straneh. Ali res kdo misli, da lahko Ukrajina vojaško premaga Rusijo? Rusijo, ki ima kljub sankcijam še višji dohodek od prodaje energentov kot pred vojno? Ali res kdo misli, da je Nato rešitev? Ali ni ravno nasprotno? Nato je sokriv za spodbujanje Rusije k napadu in Nato je skupaj z ZDA glavni protagonist veliko vojn in več milijon žrtev po drugi svetovni vojni. Nato ni rešitev, ampak je problem. Žal. Zaslepljena in nesamozavestna Evropa tega ne more videti.

Močnejša oborožitev Ukrajine in nadaljevanje vojne bosta prinesla več nepotrebnih žrtev, rezultat bo v vsakem primeru enak. Vojno je treba takoj končati in v mirnodobnem času kaznovati agresorja. To bo ceneje in bolj učinkovito. Povečevanje ognjene sile vodi v jedrski spopad in pogreb civilizacije.

In že smo pri prioritetah naše zunanje politike. Ali ni prva prioriteta popolna svetovna jedrska razorožitev? Sem edini? Je to naivno in nerealno? Zakaj mladina ne organizira svetovnega referenduma o tem, da bi preverili mednarodno javno mnenje? Alternativa temu je neskončna količina jedrskih konic, ki bo slej ko prej uničila planet. Je to manj naivno in bolj realno? To orožje nima nobenega smisla, ker ga nihče ne sme uporabiti. Zakaj torej obstaja? Če obstaja, ga bo nekdo nekoč uporabil, hote ali nehote. Kdo med nami pa ima v svojem stanovanju sto dinamitnih palic? Jaz jih nimam. Jih ima naša zunanja ministrica ali Robert Golob? Torej je logično, zakaj je to prva prioriteta vsakega razumnega človeka, državnika, politika.

Ko se bo svet rešil atomskih konic, se bo z lahkoto lotil druge prioritete, to je zdrav in za vse dober planet – dovolj hrane in dela ter energije za vsakogar. Šele potem bi se zavzemal za jedrno Evropo, kjer itak smo, in manj bi hitel z integracijo celotnega Balkana v EU, saj je tam že dovolj takšnih, ki so v to integracijo prišli prehitro.

Bojko Jerman, Dolsko