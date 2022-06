Mavrični bojevniki

Načeloma nas danes ljudje res težko presenetijo. Vsi vemo vse o vseh, pa še tisto, česar nočemo vedeti, izvemo pomotoma med listanjem po twitterju, facebooku, tik-toku in kar je še teh socialnih korektivov za pozornosti željne. Ampak vsake toliko, ne prav pogosto, ampak občasno, nas lahko ljudje spet presenetijo. Posebej uspešni so v tisti skupini, kamor se prištevajo borci za otrokove pravice, nasprotniki vseh tistih spolnih usmeritev, ki niso v klasični kategoriji »mož s penisom-žena z maternico« in pri katerih se kazalec politične usmerjenosti odkloni v desno od ničelne točke. Tako je (neuspešni) kandidat za poslanca z Vrhnike s 3341 glasovi sredi tedna naravnost pobesnel, ko je videl, da imajo v vrtcu, kamor hodi njegova hči, otroci nad obešalniki nalepljeno – nič več in nič manj kot mavrico. Mavrico! Si lahko zamislite to pohujšanje, to S​odomo in Gomoro sredi vzgojno-varstvenega zavoda? Mavrico! To »znamenje ideologije«, kot se je izrazil neuspešni kandidat za poslanca.