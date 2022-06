Med brezdomci: Ameriška potepuhinja v Ljubljani

Kot smo prejšnjič spoznali finskega turista, ki je prišel v Črnuče na fliper turnir, smo lahko v letih turističnih rekordov oziroma obče obljudenosti Slovenije ugotovili, da je turizem lahko marsikaj drugega, kot so naše konvencionalne predstave o oddihu na morju ali v planinah. Tako se je izpred vsega nekaj let mogoče spomniti Francoza, ki z ženo potuje po svetu, vendar časa ne tratita družno. Ona hodi po muzejih in ima svoje opravke, on pa s kovčkom različnih ustnih harmonik išče priložnost, da se pridruži uličnim glasbenikom.