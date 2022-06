Ščurek, Zero Brut 97

Najvišjo nagrado med slovenskimi vinarji in prestižno platinasto nalepko so dobili v vinski kleti Ščurek za svoje peneče vino, ki je zorelo šest mesecev v inoksovih sodih in vsaj še dve leti v steklenicah. Pol rebule in 40 odstotkov chardonnayja so zabelili z desetimi odstotki glere in dobili novo penino, ki so ji ocenjevalci pripisali zelo svežo sadno kompleksnost, s sveže olupljenimi jabolki, ki jim sledi suh, nežno živahen, rahlo pikanten zaključek. Peneče vino je narejeno po klasični metodi in je očitno še eno v vrsti izjemnih penin, ki jih zadnja leta ponujajo ne samo v Brdih, ampak po vsej Sloveniji. Na spletnih mestih smo Ščurkovo penino našli za 25 evrov, bi se pa lahko zgodilo, da jo boste dobili pri njih doma na Plešivu v Brdih nekaj ceneje. Mimogrede, mojstri, ki so v naših krajih poznani predvsem po svojih brajdah, rdeči zvrsti in rebuli z imenom Up, so imeli na ocenjevanju tudi svojo malvazijo 2019, a je dobila »zgolj« 88 točk in bolj tolažilno bronasto nagrado.