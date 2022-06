Zdaj je čas za ukrepanje

Pred nami je tretje poletje epidemije covida-19. Obakrat doslej se je v tem času bolezen potuhnila in obakrat se je oblast zanašala, da je najhuje mimo, in kljub pozivom ni izkoristila premirja, da bi se celovito pripravila na morebitni novi val – ki je vsakokrat sledil jeseni. Od jeseni 2020 do pomladi 2021 je v Sloveniji zaradi covida-19 zbolelo četrt milijona in umrlo štiri tisoč ljudi, v naslednjem hladnem obdobju 2021/22 pa je zbolelo tri četrt milijona in umrlo dva tisoč ljudi. Po teh zaokroženih številkah je bila umrljivost med obolelimi v drugi sezoni šestkrat manjša kot v prvi, pri čemer ni čisto jasno, koliko je k temu prispevala precepljenost prebivalstva, ki ni bila zavidljivo visoka, in koliko milejša oblika bolezni, ki jo povzroča sev omikron. Ampak tudi dva tisoč umrlih je velikanska številka: to je dobrih deset odstotkov običajnega števila smrti v enem letu.