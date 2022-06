Chamberlainovi časi

​Neville Chamberlain, britanski premier pred drugo svetovno vojno (1937–1940), je v zgodovino zapisan kot politik, ki je podpisal münchenski sporazum s Hitlerjem (1938), zmotno prepričan, da se je s predajo čeških Sudetov Hitlerju izognil evropski vojni. Mednarodno nekaznovanje Hitlerjevih nacističnih apetitov je vodilo v drugo svetovno vojno. Je po skoraj stoletju tisti čas še ali spet relevanten za sedanjost? Se zgodovina ponavlja, prav zdaj in tukaj? Ali se Putin z zdajšnjo vojno v Ukrajini kvalificira za to kategorijo? Z ozemeljskimi in drugimi političnimi bombončki patoloških avtokratov ni mogoče pomiriti. Njihovi apetiti so vedno večji od naše sposobnosti, da jih nahranimo. Nas Chamberlain in münchenski sporazum opozarjata, da takšnih zavojevalcev ni mogoče zaustaviti drugače kot z grobo silo? Ali to pomeni, da je vsako zavzemanje za iskanje mirnega končanja vojne iluzorno, nevarno za Ukrajino in Evropo?