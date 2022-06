Burek s sirom: okusna šala

Najprej glavne stvari: edina delitev Sarajevčanov, ki bi se ji lahko priznalo legitimnost, je tista, ki zadeva izbiro prve šolske malice, o kateri si lahko svobodno odločal. Torej pita ali čevapčiči? Stvar je bolj ali manj preprosta: tradicija čevapčičev je običajno takšna, da ko odrasteš, greš običajno tja, kamor so te prvič peljali starši. Ne glede na legendo o popolnih čevapčičih in tajne recepte, ki se prenašajo iz roda v rod, tisti, ki so svoj prvi šolski denar porabili za čevapčiče, večinoma sodijo med tiste tipe karakterja, ki jih imam za konkretne. To so v priročnikih abc psihologije ljudje, ki vedo, kaj hočejo, in njihove ambicije so – jasne.