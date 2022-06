Vedno na koncu sta dve poti​

Ena od vsaj zame verjetnejših teorij o tem, zakaj se je srbski politični vrh leta 1995 odločil, da v Srebrenici izpelje genocid, je ta, da so v Beogradu s šokantnostjo tega zločina povsem preračunljivo želeli prisiliti zahodne sile v takojšnjo ustavitev vojne. Utrujena in demoralizirana srbska vojska je namreč takrat na bojišču začela vidno popuščati, vsa večja mesta srbskega dela Bosne so bila preplavljena z begunci in nezmožna obrambe, in če bi se vojna nadaljevala, bi Srbi najbrž izgubili velik del ozemlja, posledično pa bi bila današnja Republika Srbska, če bi sploh obstajala, precej manjša. Po Srebrenici so – vsaj tako pravi teorija – zahodne sile opustile taktiko vojaške pomoči Bošnjakom in tihega upanja na njihovo končno zmago ter dobesedno izsilile konec vojne in podpis mirovnega sporazuma.