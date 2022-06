Primer jagodnega pudinga​

“Sem jaz nor ali pa to na sliki ni jagoda?« se je pred kratkim vprašal neki neznanec in na družbenem omrežju objavil fotografijo iz zagrebške trgovine: na sliki se jasno vidi zavitek jagodne kreme bosansko-hercegovskega proizvajalca Bonito in na embalaži lepo piše »krema z okusom jagod«, pod napisom pa je lep kupček rožnate kreme z okusom jagod. Tako krema kot cel zavitek sta rožnate barve kot jagodna krema, vse na škatli kreme ​bonito z okusom jagod je videti, piše in diši kot jagodna krema, le v spodnjem levem kotu, poleg tistega kupčka jagodne kreme, naenkrat ležijo tri ali štiri – maline.