Ob koncu šolskega leta: učitelji v mlinu staršev in sistema

Stresno pridobivanje in popravljanje ocen, padec koncentracije ter nemir in razposajenost ob pričakovanju poletnih počitnic so ob koncu šolskega leta stalnica pri marsikaterem učencu, tega, da je noč najtemnejša pred zoro, pa ne skrivajo niti učitelji. Ob izdihljajih pouka se nekateri soočajo s kronično utrujenostjo, njihov odhod na dopust pa lahko pospremita celo izgorelost ali depresija. Notranji mir šolnika lahko usodno poruši zgolj en učenec, za njegove neprespane noči pa so pogosto krivi starši, ki se preveč zaščitniško vtikajo v učni proces otroka.