»V enem letu nameravamo najmanj podvojiti naše zmogljivosti v Ljubljani in se povezati tudi z okoliškimi občinami, saj želimo z Nomago Bikes postaviti enoten in medsebojno povezan sistem za celotno ljubljansko urbano regijo,« je načrte pojasnil Marjan Beltram, izvršni direktor za turizem in storitve mobilnosti. Povedal je tudi, da so že v začetni fazi k projektu pristopila tudi nekatera bolj okoljsko ozaveščena podjetja, ki so postaje umestila ob svoje poslovne stavbe (BTC, Delo, Zavarovalnica Triglav, Triglav Lab, Big Bang, Hotel Union in Hotel Lev). Preostalih 15 postaj je postavljenih na obstoječih Bicikelj lokacijah, eno postajališče je na P+R Stanežiče in eno na parkirišču pod Šmarno Goro.

Imajo že 105 kolesarskih postaj in 538 koles

»V celotnem sistemu Nomago Bikes v Sloveniji je trenutno že 105 kolesarskih postaj in 538 koles, naše ambicije pa so seveda še veliko večje. Verjamem, da bo novost pomagala povečati aktivnost uporabnikov sistema javne izposoje koles, saj bodo z električnimi kolesi veliko lažje premagovali tudi daljše razdalje,« je še povedal Marjan Beltram.

Uporaba sistema Nomago Bikes je zelo preprosta in prilagojena uporabnikom. Pred prvo uporabo se mora uporabnik registrirati prek mobilne aplikacije ali spletne strani, nato pa svoj uporabniški račun poveže z urbano, bančno kartico ali PayPal. Z mobilno aplikacijo Nomago Bikes lahko posameznik nato kolo najame, rezervira ali vrne, ob tem pa lahko v realnem času spremlja tudi svojo porabo in ostale podatke. Ker so vsa kolesa opremljena s pametnimi ključavnicami, je vračilo koles možno tudi, ko so vsa priklopna mesta polna. Postaje za vračilo koles so označene v mobilni aplikaciji, prek katere lahko uporabniki kolesa tudi rezervirajo.

En uporabniški račun za več občin

Ljubljana je že 12. slovenska občina, v kateri je Nomago vpeljal sistem Nomago Bikes. Skupno je bilo v sistemu Nomago Bikes doslej zabeleženih že 200.000 najemov koles in prepeljanih 270.000 kilometrov. Z enakim uporabniškim računom lahko sistem v Ljubljani uporabljajo tudi tisti, ki so se registrirali v Celju, Novi Gorici, Zagorju in drugih občinah, z enim uporabniškim računom pa lahko najameš tudi tri kolesa hkrati.

»Že ob ustanovitvi Nomaga smo si zadali, da želimo postati referenčna točka mobilnosti, prav področju mikromobilnosti pa smo namenili posebno pozornost. Zavedali smo se namreč, da bo na tem področju v prihodnosti prišlo do največjih sprememb, dogodki v zadnjih letih pa to še dodatno potrjujejo,« pa je povedal mag. Sandi Brataševec, glavni izvršni direktor družbe Nomago.