Župan se je namreč odločil, da komunalna služba do konca junija ne bo več negovala javnih zelenih površin in okrasnih nasadov v sicer turistično dobro obiskanem kraju z nekaj manj kot 8000 prebivalci. Westerburg je nenavadno odločitev utemeljil s tem, da pri košnji teh površin, še zlasti kadar uslužbenci komunale uporabljajo motorne kose, ti iztrebki letijo po zraku, se lepijo na obleko, telo in zaščitne vizirje uslužbencev ter sicer prijetno opravilo spremenijo v ogabno nevihto pasjih kakcev. Pričakovati, da bodo delavci komunale opravljali delo v takšnih razmerah, preprosto ni človeško, je dejal župan, ki je tudi napovedal, da bo okrepil službo, ki nadzira zelene površine, nadzorniki pa bodo mesta, ki so najbolj onesnažena s pasjimi iztrebki, označili s tablami, zato da bi okrepili zavest krajanov in morda dosegli tudi vest lastnikov štirinožnih prijateljev, ki so doslej iztrebke svojih ljubljenčkov pustili ležati celo na tako občutljivih krajih, kot je otroško igrišče.