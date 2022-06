Pred 12 leti je ta začela dokumentirati zločine nad ženskami, vsak umor, vsak samomor, pri katerem je obstajal sum, da se za njim lahko skriva nasilna smrt, je od tedaj zapisan v arhivih te platforme. Samo v letošnjem aprilu je bilo v Turčiji umorjenih 24 žensk, v nadaljnjih 16 primerih obstaja sum nasilne smrti, lani je bilo umorjenih 280 žensk. S pomočjo platforme Ustavimo femicid imajo te ženske v javnosti ime, ve se, kdo so, in ve se, kdo jih je umoril; to so v največ primerih njihovi očetje, bratje, možje, nekdanji možje ali partnerji. Turško žensko gibanje je po drugi strani še ena zadnjih velikih skupin, ki se glasno upira represiji turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, lani je skupina organizirala množične proteste proti izstopu Turčije iz carigrajske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami. A to ni edini razlog, zakaj je platforma trn v peti turški vladi. Njene statistike namreč postavljajo na laž trditve oblasti, da število umorov žensk upada in da so ženske v turški državi dovolj dobro zaščitene. Platforma se zdaj nenadoma sooča s tožbo, ki ji očita podporo zaprtim Kurdom in povezave z Güllenovimi privrženci, ki so jim turške oblasti naprtile odgovornost za poskus državnega udara leta 2016. Gülsüm Kav očitke označuje kot absurdne.