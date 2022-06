S politično motiviranim množičnim sodnim procesom proti vidnim pripadnikom opozicije in proti borcem za človekove pravice, ki v Kambodži poteka že nekaj mesecev, se skuša sedanji premier Hun Sen, ki je na oblasti že 37 let in mu očitajo avtoritarno vodenje države ter kršenje človekovih pravic, znebiti političnih nasprotnikov in si utrditi oblast. Theary Seng, ki se je leta 2004 v Kambodžo vrnila iz ZDA, kjer je v času krvavega režima Rdečih Kmerov kot begunska sirota s svojim bratom našla nov dom, je obsojena na šest let zapora. Sengova je v ameriški zvezni državi Michigan doštudirala in doktorirala iz prava, po vrnitvi v Kambodžo pa je postala pomemben steber civilne družbe in vodila številne institucije, ki so se zavzemale za človekove pravice in več demokracije v državi, ki je hudo trpela že pod vladavino Rdečih Kmerov. Ti so pobili skoraj četrtino prebivalstva Kambodže, žrtvi tega režima sta bila tudi oba starša Sengove. O svoji tragični izkušnji je Sengova napisala knjigo z naslovom Hči polj smrti.