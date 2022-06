Otok je postal sinonim za neomejeno zabavo in pijančevanje generacij, ki ga obiščejo le za nekaj dni, ki jih preživijo ob pivu in zabavi. Ferrer pravi, da se pogosto zgodi, da so skupine, ki zasedejo hotelske sobe ob 10. uri, že ob 14. uri tako mrtvo pijane, da posamezniki obležijo na cesti. Mnogi se do vrnitve v domovino ne streznijo več. Najhuje je, ker te vrste turizem iz kraja odganja goste, ki so pripravljeni na počitnicah potrošiti več kot le 30 do 40 evrov na dan, ki jih sedanji potrošijo večinoma za nakup alkoholnih pijač. Ferrer je sedaj sprožil pobudo za več kvalitetnega turizma v svojem domačem kraju, s katero bi znova pritegnili izgubljene goste ter prihode tistih, ki na Majorko pridejo le po zabavo, po zgledu Acapulca ali Cancuna, omejili le na dvajset dni v maju. Medtem ko pobudo podpirajo številni podjetniki in lastniki večzvezdičnih hotelov, velika zabavišča zanjo seveda nočejo niti slišati.