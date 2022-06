Kot je nedavno izpostavil premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, je sprejem novele zakona o nalezljivih boleznih ena od prioritet vlade, saj bo med drugim ključen za pripravo nove covidne strategije. Golob pričakuje, da bo novelo DZ sprejel še pred parlamentarnimi počitnicami.

Predlagano novelo je skupina poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga (Svoboda) vložila po skrajšanem postopku. Sluga je bila sicer prvopodpisana pod predlog novele, ki jo je poslanska skupina nepovezanih poslancev pod njenim vodstvom tudi vložila v DZ v prejšnjem sklicu DZ.

Takrat vložena novela je zakonodajno pot sklenila po javni predstavitvi mnenj na pristojnem odboru, saj je kmalu za tem osmi sklic DZ sklenil svoj mandat.

Cilj zakona je v čim krajšem roku odpraviti neskladje 39. člena zakona o nalezljivih boleznih z ustavo, ki ga je pred dobrim letom ugotovilo ustavno sodišče. DZ je sicer naložilo, da mora neskladnosti odpraviti v roku dveh mesecev.

Predlog določa, kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji se lahko sprejemajo ukrepi na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, opredeljuje namene, vrste in obseg ukrepov, pogoje in postopek za uvedbo ter podaljševanje veljavnosti ukrepov in njihovo maksimalno trajanje.

Ukrepi bi se odrejali postopoma, na podlagi intenzivnosti njihovega poseganja v človekove pravice in temeljne svoboščine, vse z namenom uresničevanja pravice do zdravja in življenja. Novost predloga je v poudarjeni vlogi državnega zbora, saj predvideva intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad ukrepi, ki jih sprejema vlada v izjemnih situacijah zdravstvenih kriz.

Predvideno je tudi, da minister za zdravje ustanovi strokovno skupino za oblikovanje strokovnih ocen. »Predlog uvaja obveznost, da se strokovna ocena, skupaj z njeno obrazložitvijo, objavi v uradnem listu,« še piše v poglavitnih rešitvah danes vloženega predloga novele.