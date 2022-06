Na ALEJI SKY bo trampolinska zabava na voljo vsak dan v tednu, skozi vse poletje, od 9. do 22. ure, ob nedeljah pa do 21. ure. Poleg največjega, pa so za najmlajše obiskovalce na voljo še manjši trampolini.

Trampolin je ustvarila svetovno znana slovenska akrobatska skupina Dunking Devils v sodelovanju s ponudnikom trampolinov.