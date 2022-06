Organizatorji tekmovanja so po »celoviti oceni in študiji izvedljivost« sklenili, da dogodka prihodnje leto ni mogoče organizirati v Ukrajini, od koder sicer prihajajo letošnji zmagovalci Evrovizije. Odločitev je posledica vojne v Ukrajini, ki se je začela po napadu ruske vojske na državo 24. februarja, na spletni strani poroča britanski BBC.

Na letošnji Evroviziji je slavil Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija. Drugo mesto je zasedel Sam Ryder iz Združenega kraljestva, kar je bil najboljši rezultat za britanske predstavnike na Evrovoziji po letu 1998. Ryder je maja v Torinu prejel največ točk strokovnih žirij, a je s 631 točkami slavil Kaluš Orkestra po zaslugi velike podpore gledalcev in poslušalcev iz vse Evrope.

EBU je v izjavi sporočil, da je opravil študijo z ukrajinsko javno radiotelevizijo UA:PBC in zunanjimi strokovnjaki, s katerimi so ugotovili, da v državi, kjer divja vojna, ni »varnostnih in operativnih jamstev«, ki so potrebna za organizacijo tekmovanja. Pri tem so se ukrajinski televiziji zahvalili za zavzetost in predanost pri preigravanju različnih scenarijev. Dodali so, da z ukrajinsko stranjo delijo žalost in razočaranost z odločitvijo, ter da bodo Ukrajino še naprej podpirali.

Evrovizija zdaj najverjetneje v Veliki Britaniji

V Ženevi so še navedli, da bo EBU v skladu s pravili in za zagotovitev kontinuitete dogodka sedaj začel pogovore z BBC o morebitni organizaciji tekmovanja, saj je Velika Britanija na letošnji Evroviziji zasedla drugo mesto. Dodali so, da je njihov trden namen, da se bo zmaga Ukrajine odražala v glasbenem tekmovanju prihodnje leto. »To bo za nas prednostna naloga v pogovorih z morebitnimi gostitelji,« so zagotovili.

Tiskovni predstavnik BBC je v odzivu dejal, da so seznanjeni z odločitvijo EBU in da gre za splet okoliščin, ki si ga nihče ni želel. Potrdili so tudi pogovore o organizaciji tekmovanja za pesem Evrovizije.

Na novico so se že odzvali tudi v britanski vladi. Downing Street je pozdravil možnost, da Združeno kraljestvo prihodnje leto gosti tekmovanje za pesem Evrovizije, če tega ne bo mogla pripraviti Ukrajina. Zavezali so se tudi, da bi tekmovanje na britanskih tleh »v veliki meri odražalo bogato kulturo, dediščino in ustvarjalnost Ukrajine«.