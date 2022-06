Kot so pojasnili na ministrstvu, se bosta z novelo zakona v slovenski pravni red delno prenesli direktiva s področja uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb in direktiva glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev.

Na podlagi prve želijo normativno podpreti spletno ustanovitev kapitalskih družb, spletno registracijo podružnic tujih podjetij in spletni vpis dokumentov in informacij sodni register. Pri tem je pomembna novost ta, da se vlagateljem ni treba osebno zglasiti pri kateremkoli organu. Urediti želijo tudi pravila izmenjave podatkov o prepovedi opravljanja funkcije direktorja med pristojnimi organi držav članic EU in Evropskega gospodarskega prostora.

Na podlagi druge, tako imenovane mobilnostne direktive, pa dopolnjujejo pravila o čezmejnih združitvah kapitalskih družb in določajo nova pravila o čezmejnih delitvah in čezmejnih preoblikovanjih kapitalskih družb, ki do sedaj niso bile urejena.

Poleg navedenih rešitev želi ministrstvo zagotoviti tudi trajno podlago za izvedbo virtualnih skupščin delničarjev v delniških družbah, ki so se kot začasni ukrep že lahko izvajale v času epidemije covida-19.

Zainteresirano strokovno in drugo javnost ministrstvo vabi, da posreduje komentarje in predloge na osnutek predloga zakona preko portala e-demokracija ali neposredno na elektronski naslov. Komentarje lahko oddajo do 18. julija.