Francija od 15. junija ni prejela zemeljskega plina iz Rusije po plinovodu, je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil operater omrežja GRTgaz. Država dobiva okoli 17 odstotkov svojega plina iz Rusije prek omrežnih povezav z Nemčijo, ki pa je močno odvisna od ruske dobave in je Gazpromovo potezo krčenja dobav označilo za politično. Kljub temu po pojasnilih GRTgaza trenutno ni tveganja za francoske zaloge plina, saj so zaloge 56-odstotno polne v primerjavi z običajnimi 50 odstotki v juniju.

Francija in druge države so od ruske vojaške invazije na Ukrajino povečale uvoz plina iz Španije po plinovodih, hkrati pa so povečale nakupe utekočinjenega zemeljskega plina, ki ga dobavljajo ladje. Velik del utekočinjenega zemeljskega plina še vedno prihaja iz Rusije, pri čemer je Francija glede na poročilo finskega centra za raziskave energije in čistega zraka trenutno eden največjih kupcev.

Italijo je danes doletelo novo zmanjšanje dobave, in sicer 50-odstotno, so danes sporočili iz Enija, potem ko je Gazprom v sredo dobavo zmanjšal za 15 odstotkov in v četrtek za 35 odstotkov. Tudi v Italiji so mnenja, da je Gazpromova poteza politična.

Rusija krivi "tehnične probleme", Evropa temu ne verjame

Gazprom ob napetostih med Rusijo in Zahodom zaradi Ukrajine brani zmanjševanje dobavljenih količin plina Evropi. Zmanjšanje dobav plina po plinovodu Severni tok 1 je utemeljil z zamudami pri popravilu kompresijske postaje Portovaja, kjer tlačne komponente popravlja nemško podjetje Siemens Energy. Siemens je že pojasnil, da plinske turbine, ki je na popravilu v Kanadi, trenutno zaradi sankcij proti Rusiji ni mogoče dostaviti iz Montreala. Ker so na postaji delujoče le tri turbine, ta lahko dobavlja le 100 milijonov kubičnih metrov plina dnevno v primerjavi z načrtovanimi 167 milijoni kubičnih metrov.

Italijanski premier Mario Draghi je v četrtek zavrnil izgovore Gazproma, češ da gre za tehnični problem. »Mi in Nemčija in drugi verjamemo, da je to laž,« je dejal. Po njegovih besedah Gazprom, ki je mnenja, da ima Moskva vso pravico igrati po svojih pravilih, oskrbo s plinom uporablja za »politične« namene.

S polovičnim rezom dobavljenih količin plina se danes sooča tudi Slovaška. To je v torek doletelo 10-odstotno krčenje, v sredo 15-odstotno in v četrtek 30-odstotno krčenje dobavljenih količin. Vendar pa to države ne bo ogrozilo, saj je slovaško podjetje SPP podpisalo pogodbo o dobavi plina preko Severnega morja, na poti pa je tudi tanker z utekočinjenim plinom s Hrvaške. Poleg tega so skladišča okoli 52-odstotno polna.

Moskva je sicer izgubila več evropskih odjemalcev plina, potem ko je v odgovoru na sankcije Zahoda zaradi invazije na Ukrajino zahtevala, da vse »neprijazne« države za ruski zemeljski plin plačujejo v rubljih. Poljski, Bolgariji, Finski in Nizozemski so dobave plina začasno ustavljene, ker ne želijo plačevati v rubljih.