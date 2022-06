Grozil policistom, a jih nato ovadil sam

Sredi dopoldneva so v Šoštanju policisti ustavili voznico, ki je imela v krvi dobre tri promile alkohola. Gospa je, preden se je soočila s policisti, še trčila v odbojno kovinsko ograjo. Samo za predstavo: da vam v krvi ugotovijo tri promile alkohola, morate popiti približno dve steklenici vina ali tri litre piva ali pa skoraj vso steklenico konjaka. (Izračun sicer velja za odraslega, 90 kilogramov težkega moškega.) Ker je vozila brez vozniškega dovoljenja, začasno so ji ga namreč odvzeli že prej, so ji zasegli avto. Še hujše soočanje so imeli policisti iz Dolenjskih toplic z voznikom, ki je v petek zvečer zaradi divjanja zapeljal s ceste in se poškodoval. Okrvavljeni voznik se je iz avta uspel skobacati sam, odklanjal je zdravniško pomoč, nato pa vendarle pustil, da mu je pomagala uslužbenka novomeške bolnice, ki je slučajno pripeljala mimo. Očitno opit moški se je začel med policijskim postopkom razburjati, grozil jim je in vpil nanje. Zaradi upiranja so ga morali celo vkleniti, nato pa ga z rešilcem odpeljali v bolnico. Zgodaj zjutraj je policiste ovadil – pravi, da so bili z njim pregrobi ter da so ga poškodovali.

Otroci in traktorji niso dober par

Z nenavadno nesrečo pri delu so se ukvarjali na Celjskem. Petletni nadebudnež je namreč splezal v kabino traktorja, ko so njegovi domači na pripeto prikolico nalagali material. Naključno ali namerno, pišejo policisti, je malčku uspelo prestaviti ročico v prosti tek, ne dovolj dobro zategnjena zavora pa je popustila. Traktor se je začel premikati po bregu navzdol, petletnik pa je padel iz kabine in se na srečo le lažje poškodoval. Bodočega šoferja/kmetovalca so v bolnišnici obdržali na opazovanju. Podobna, a na prvi pogled še hujša nesreča se je nedavno zgodila na avstrijskem Koroškem, kjer je enajstletnica za volanom traktorja zapeljala s strmega pobočja, izgubila nadzor in pristala na strehi hiše. Tudi ona je bila nepoškodovana, na pomoč pri odstranjevanju traktorja s strehe pa so priskočili gasilci.

Solzivec po neuspeli tatvini

Zelo pogumno se je nepridipravom ob robu postavila ženska, ki je z družino in prijatelji uživala v Marija Reki. Ko je opazila, da se okoli njenega avtomobila smukajo neznanci, je hitro stopila do parkirišča, a so jo opazili, odpeketali proti svojemu avtu in skušali pobegniti. Ženska se ni dala, poskušala jih je ustaviti, takrat pa jo je eden od njih udaril, povrhu pa še poškropil s solzivcem. Morda bi bilo bolje, če bi jih le pustila iti. Policisti so sporočili, da so tatovi prej iz dveh avtov ukradli gotovino. Podobnih incidentov je zlasti poleti in še posebno na parkiriščih turističnih točk ogromno, na kar policisti nenehno opozarjajo. Zato je izredno nespametno v avtu (na vidnem mestu) pustiti torbico z dokumenti, denarjem in plačilnimi karticami, saj s tem le dražite tatove, ki tako »podarjenega« plena pač ne bodo pustili pri miru.

Tat obvisel 30 metrov nad tlemi

Zaradi očitno slabega načrta in/ali njegove izvedbe se je pred dnevi v hrvaških časnikih znašel tat. Oziroma nesojeni tat. 30-letnik se je namreč na zapuščenem gradbišču povzpel na žerjav, da bi z njega ukradel verige. Zaradi nespretnosti je obvisel 30 metrov nad tlemi, na pomoč pa so mu morali priskočiti gasilci. A tako enostavno ni šlo, saj niso imeli prave opreme. Počakati so morali na gorsko reševalno opremo in se šele takrat odpravili v višave. Eden od njih je moškega spustil čez žerjav, ostalih osem pa je stalo spodaj ob zračni blazini, ki so jo za vsak slučaj pripravili. Uspelo so narediti tudi nekaj fotografij, ki so jih z opisi intervencije vred kasneje objavili na facebook profilu. Intervencijo so dve uri kasneje uspešno končali. Nepridiprav pri podvigu naj ne bi bil poškodovan. V kolikšni meri ga je propadla avantura pretresla – sploh, če se boji višine -, pa bo pokazal čas.

Čokoladna nočna mora

Te tri besede običajno res ne gredo skupaj, a so za tokratno nesrečo več kot primerne. Zaposlena v tovarni v ameriški Pensilvaniji, kjer izdelujejo sladkarije Mars in bonbončke M&M, sta namreč padla v ogromen kotel stopljene čokolade. Otroške sanje so se kmalu izkazale za nočno moro, saj sta bila v rjavi, sladki mešanici ujeta do pasu in se nista mogla premikati. Policisti, gasilci in reševalci so morali ob strani kotla izvrtati luknjo, da so ju spravili ven. Na srečo sta jo oba odnesla brez poškodb.