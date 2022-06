Včeraj nekaj pred eno uro je osem jadralnih padalcev iz Nemčije poletelo z vzletišča Kobala na Tolminskem. Med njimi je bila tudi 49-letnica, ki je padla na pobočju Stola in umrla. Na kraj nesreče so odšli gorski reševalci GRS Tolmin, ki so na težko dostopnem in močno zaraščenem severnem pobočju 1673 metrov visoke gore našli njeno truplo. S helikopterjem so jo prepeljali na helidrom v Tolmin, tam pa je pokojno prevzela pogrebna služba. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo.

Bovški policisti so izključili tujo krivdo, policija pa je o tragični nesreči poleg preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilstva obvestila še preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.