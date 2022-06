Odločilno vlogo za slavje s 4:2 v zmagah je imel izvrstni strelec Golden Stata Stephen Curry, ki je dosegel 34 točk ter po sedem skokov in podaj.

Štiriintridesetletni Curry, ki je osvojil četrti naslov prvaka, je bil prvič izbran tudi za najkoristnejšega igralca finala; pred tem je bil že trikrat MVP rednega dela sezone. V svojem sedmem finalu je četrtič osvojil naslov prvaka.

»Tokrat je drugače, zagotovo. Posebej, če se spomnim zadnjih dveh mesecev končnice, zadnjih treh let, pa zadnjih 48 ur. Zelo čustven del življenja tako na igrišču kot izven njega. Veliko je bilo vsega, tako na osebni ravni kot v okviru moštva. A nam je uspelo uresničiti sanje, ponosen sem na moje fante,« je dejal Curry.

V finalni seriji proti Bostonu je imel povprečje 31,2 točke, šest skokov in pet podaj, najboljše v dosedanjih finalih. Na šesti tekmi je bilo praktično vse odločeno že v tretji četrtini, ko so bojevniki povedli za 22 točk. Boston se je nekajkrat sicer približal z znižanjem na enomestni številčni zaostanek, a preobrata ni zmogel.

»Brez Curryja se vse to ne bi zgodilo. Zagotovo je bil tisti, ki je nosil našo igro. To je vrhunec njegove že tako izjemne kariere. Vesel sem za vse v ekipi, toda še posebej zanj,« je dejal trener Warriors Steve Kerr.

Andrew Wiggins je dodal 18 točk, šest skokov, štiri ukradene žoge in tri blokade, veteran Klay Thompson in Draymond Green po 12 točk, rezervist Jordan Poole pa 15. Jaylen Brown je vodil Boston s 34 točkami, Al Horford jih je zbral 19.

Curry je z Golden Statom osvojil šampionski prstan leta 2015, ko je MVP finala presenetljivo postal Andre Iguodala, predvsem zaradi izjemne obrambe nad LeBronom Jamesom. Leta 2017 in 2018 je naziv najboljšega osvojil Kevin Durant, ki pa se je potem preselil v Brooklyn. Pred dvema sezonama (2019-20) pa so bili bojevniki celo najslabša ekipa lige s 15 zmagami in 50 porazi.

Tokrat so na šesti tekmi finala ob polčasu vodili s 15 točkami prednosti (54:39), ki je nato narasla na 72:50. Boston se ni predal in je razliko znižal na devet (65:74).

Toda tako tedaj kot tudi do konca so Curry in soigralci vedno našli odgovor in povišali razliko. Tudi ko je Brown zadel trojko za 78:86, je Wiggins iz kota igrišča zadel trojko, Green pa je z zabijanjem v naslednjem napadu Warriors znova zagotovil 13 točk prednosti.

Z zmago v prvenstvu z letnico 2022 so Dubs osvojili četrti naslov v najmočnejši košarkarski ligi na svetu v zadnjih osmih letih, parado v San Franciscu bodo pripravili v ponedeljek. Prve tri naslove je ekipa osvojila leta 1947, 1956 in 1975.

Sprva se je imenovala Philadelphia Warriors (1946-1962), nato San Francisco Warriors (1962-1971) in odtlej Golden State Warriors. Med letoma 2019 in 2021 so ekipo zaznamovale poškodbe, ponovna gradnja ekipe in tudi selitev iz Oaklanda spet v San Francisco. Ostali pa so ime, vzdevek, želja po zmagah in Curry, ki je od leta 2009 zaznamoval zadnje obdobje modro-rumenih.