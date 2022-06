Kot so še pojasnili, so gasilci s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, pogasili požar ter pregledali stanovanje. Odklopili so elektriko ter zaprli dotok plina v stanovanje. Prezračili so objekt in izvedli meritve prisotnosti ogljikovega monoksida v vseh stanovanjih. Stanovanje je v celoti uničeno.