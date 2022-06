Prvi tekmovalni dan svetovnega pokala v gimnastiki v Kopru so si v kvalifikacijah finale priborili štirje slovenski telovadci. Pri ženskah so si sobotni nastop zagotovile Teja Belak in Tjaša Kysselef na preskoku ter Lucija Hribar na dvovišinski bradlji. Sobotni finale si je na parterju priboril tudi Nikolaj Božič.

V finale na preskoku se je s prvo oceno kvalifikacij uvrstila Madžarka Zsofia Kovacs (13,275), drugo najvišjo oceno pa je prejela Teja Belak (13,050), ki s svojim nastopom ni povsem zadovoljna: »Za prvi poskus sem izbrala lažji skok, saj mi težji skok ni šel že na ogrevanju. Drugi skok pa je bil super brez večjih napak. Zelo sem vesela, da tekmujem na svetovnem pokalu, ki je organiziran pri nas, saj me podpirajo domači navijači in moji najbližji.« Tjaša Kysselef se je v finale uvrstila s peto oceno (12,775), vendar do zadnjega ni bila prepričana, ali se bo uvrstila v sobotni finale: »Z nastopom nisem najbolj zadovoljna, vendar sem prepričana, da bom v sobotnem finalu tekmovala bolje.«

Na dvovišinski bradlji se je v jutrišnji finale s četrto oceno kvalifikacij (13,000) uvrstila Lucija Hribar, ki je zelo zadovoljna s prikazano sestavo: »Prejšnji vikend na svetovnem pokalu v Osijeku nisem prikazala želene sestave, zato sem toliko bolj vesela, da mi je to uspelo prav pred domačim občinstvom.« Na bradlji je svoj prvi nastop na večjih tekmovanjih v članski kategoriji opravila tudi Zala Trtnik, ki se je z oceno 12,350 uvrstila na enajsto mesto.

Slovenski telovadec na parterju Nikolaj Božič je z oceno 13,200 za las zgrešil uvrstitev v finale najboljših osmih tekmovalcev, vendar bo v sobotnem finalu nastopal po kvoti domačih tekmovalcev. »Pred tekmovanjem sem bil malce živčen, kar se je tudi poznalo v nastopu. Upam, da se bom naslednjič bolj izkazal in bom bolj prepričan vase,« je svoj nastop ocenil Nikolaj Božič. Na konju z ročaji je Slovenijo zastopal Luka Kišek, ki je bil 17., na krogih pa je bil Luka Bojanc enajsti. Danes od 15. ure naprej bo v Kopru drugi dan kvalifikacij. Telovadci bodo tekmovali na preskoku, bradlji in drogu, ženske pa na gredi in parterju.

Omenimo še, da je naturalizirana Slovenka Jekaterina Vedenejeva, ki je na evropskem prvenstvu v Tel Avivu ena od favoritinj za kolajne, uspešno opravila prvi dan kvalifikacij. Tako sestavo z obročem (32,750 točke) kot z žogo (32,250) je opravila zanesljivo in brez napak. Po prvem dnevu jo je to skupno pripeljalo na peto mesto; z obročem je šesta, z žogo pa četrta. Danes je svoj prvi nastop na evropskih prvenstvih opravila tudi Tina Hajdinjak. Za sestavo z obročem je prejela 21,450 točke, z žogo pa po dveh večjih napakah 22,700. Danes bodo v Izraelu kvalifikacijski nastopi s kiji in trakom. Ob Jekaterini Vedenejevi se bo drugi dan članskega tekmovanja predstavila še Karina Gerkman Salaujova.