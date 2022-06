Slam je ena sama svoboda

Maribor je glavna trdnjava slam poezije pri nas. Društvo Slam zverine je ob šestem letu svojega delovanja v srednjeveškem sodnem stolpu ob Dravi organiziralo dogodek, na katerega so prišli tudi mladi madžarski pesniki in pesnice. Presenetljivo, ali pa tudi ne, so bili vsi novinarji.