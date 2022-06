Janševi poganjki

Po Dnevnikovem razkritju, da na ministrstvu za zdravje tudi v mandatu Danijela Bešiča Loredana uresničujejo koncesijske načrte Janševe vlade, je završalo znotraj koalicije. Najprej so se oglasili v Levici, kjer v novih koncesijah prepoznavajo eno od oblik privatizacije. Kritični pa so tudi v SD. »Dokler nimamo jasne slike o čakalnih dobah in dokler ni prenovljena mreža javne zdravstvene službe, dodatnemu podeljevanju koncesij nasprotujemo,« so sporočili včeraj. Potem ko mu je Janez Poklukar prepustil končno odločitev o omenjenih koncesijah, je na potezi aktualni minister Bešič Loredan. Ne glede na izid pa je že jasno, da so skozi prve vidne vrzeli privrele razlike v stališčih o zdravstvu. Da bo dogovarjanje o razmerjih med javnim in zasebnim težavno že znotraj vlade Roberta Goloba, je bilo ob primerjavi predvolilnih programov na dlani.