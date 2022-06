“Manjkajo: Slavnić, Kićanović, Dalipagić, Čosić”

'Spoštovani gospod profesor, vljudno vas vabimo na 40. obletnico mature. Veseli bomo ponovnega srečanja in skupnega obujanja naših gimnazijskih časov. Vaši dijaki in dijakinje.« Takšna vabila pogosto prihajajo na moj naslov v juniju, zato mu včasih rečem kar mesec obletnic. Vsako vabilo me že ob prejemu vrne v čas, ko smo bili vsi precej mlajši in v nekem drugem svetu.