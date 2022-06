Lučka Kajfež Bogataj: Krave ne sodijo v Prekmurje

Življenjski slog ljudi je energijsko požrešen. Problem so tudi naši želodci, ki so sicer enako veliki, kot so bili v času Rimljanov, vendar zaužijemo več mesa, hrano mečemo stran, jo pakiramo in prevažamo, opozarja klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj.