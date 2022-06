Romanje od NSi h Golobu

Včeraj je na Škrabčevi domačiji v Ribnici kot gostja nastopila Urška Klakočar Zupančič, trenutno najbolj popularna slovenska političarka, predsednica slovenskega parlamenta in ženska, ki je verjetno najbolj kritična tako do prejšnje Janševe vlade kot do lika in dela Janeza Janše ter njegovih sodelavcev. V pogovoru, ki ga je vodila Darja Groznik, ni skoparila s kritiko bivše oblasti, a je imela prireditev malce grenak priokus. Glavni organizator, eden najbogatejših Slovencev in prijatelj beloruskega samodržca Aleksandra Lukašenka, je še nedavno sodeloval v vladi Janeza Janše kot velik prijatelj vladne stranke NSi in njihovih sodelavcev. Šlo je celo tako daleč, da je s svojimi zavezniki v nadzorni svet Luke Koper (za namestnico zloglasnega predsednika NS Francija Matoza) spravil prijateljico Nevenko Črešnar Pergar. V Janševih časih so seveda v takšne organe imenovali samo najbolj zaupne ljudi. A lobi, v katerem deluje Janez Škrabec, ima lovke povsod, očitno tudi v aktualni vladi. Konec koncev gre za človeka, ki je pred leti za nekaj deset milijonov evrov prodal državnemu podjetju komaj kaj vredno zemljišče v Rusiji.