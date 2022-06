Britanija se je z enim najstarejših pisanih ritualov monarhije začasno vrnila v srednji vek. In v fevdalne čase, iz katerih je med drugim ohranila sistem odlikovanj. Članstvo v viteškem redu podvezice je ena od treh najvišjih časti, ki te lahko doletijo (preostali dve sta za najpogumnejše). Viteški red podvezice je ustanovil angleški kralj Edvard III. daljnega leta 1348. Temno modra dolga žametna ogrinjala, v katerih so se pred gradom Windsor sprehajali njegovi sedanji člani, so začeli nositi že v šestnajstem stoletju. Kraljico smo zadnjič videli v sprevodu leta 2019, ko je še brez posebnih težav premagovala stopnice. Predlani in lani te slikovite ceremonije zaradi covida ni bilo. Letos je bila ena od številnih, ki jih je kraljica izpustila zaradi, kot vztrajno ponavljajo v palači, težav z mobilnostjo.

Legenda pripoveduje, da je ustanovitelj najstarejšega vsedržavnega viteškega reda na svetu, kralj Edvard III., navdih za nenavadno ime reda podvezice dobil med plesom z grofico Salisbury, med katerim je ena od njenih podvezic padla na tla. Navzoči plemiči naj bi se smejali, on pa je podvezico pobral in v tedanji francoščini dejal: »Honi soit qui mal y pense.« V angleščino so to prevedli »shame be to him who thinks evil of it«, kar zelo približno pomeni »sram naj bo tistega, ki grdo misli«. Gre za frazo, ki jo še vedno uporabljajo za kritiko ljudi, ki slabo ali grdo mislijo o nekom ali nečem. Ta izrek je tudi moto viteškega reda podvezice, ki ima javni sprevod in potem pojedino pri monarhu v gradu Windsor vsako leto, in sicer ko sprejema nove člane. Letos so se temu ekskluzivnemu viteškemu klubu pridružili žena princa Charlesa Camilla, baronica Amos, prva temnopolta oseba, sprejeta v ta red, ter nekdanji laburistični premier in zmagovalec treh zaporednih volitev Tony Blair. Pred samo nekaj dnevi je klečal pred kraljico, ko ga je povišala v sira oziroma viteza britanskega imperija. Te nazive in kup drugih odlikovanj ji predlaga vlada, o članstvu v viteškem redu podvezice pa odloča monarh osebno. Zato so ti vitezi »kraljevi vitezi«. Na vrhu reda sta monarh in prestolonaslednik, pod njima največ 24 nečlanov kraljeve družine (trenutno jih je samo 20, med njimi še en nekdanji premier in sir, konservativec, ki je postal velik pozitivec, John Major). V redu je osem članov britanske kraljeve družine, od princa Williama do princa Andrewa, in častno osem tujih kronanih glav, od prejšnjega in sedanjega španskega kralja do japonskega cesarja (edini neevropski član reda).

Prestolonaslednika imata kar precej besede

V sprevodu kraljevih vitezov in dam je manjkal princ Andrew, čeprav je bil na uradnem seznamu udeležencev. Andrew, ki ga imajo Britanci za vzvišenega ošabnega človeka, ki se zanima samo zase, je hotel sprevod izkoristiti za svojo vrnitev v javnost. Kraljica jo je že odobrila, a sta jo preprečila brat Charles in še bolj nečak William, ki je zagrozil, da ga ne bo zraven, če se bo javnega dela slovesnosti udeležil stric Andrew. Ni se, Andrewevo odsotnost pa so uradno pripisali »družinskemu dogovoru«. Princ William je član tega viteškega reda od leta 2008, ko je še zelo mlad postal tisoči vitez. Njegov oče Charles je postal kraljevi vitez pri devetnajstih, ker je prestolonaslednik. Ob tej začasni ritualni vrnitvi Britanije v srednji vek je postalo še bolj jasno, da imata 73-letni Charles in že čez nekaj dni 40-letni William, oba bodoča kralja, občasno več besede v kraljevi družini kot njuna mati oziroma babica, ki je dokazano z uradnim dokumentom odobrila sodelovanje Andrewa v sprevodu supervitezov, a sta jo Charles in William preglasila. Očitno veliko bolj kot monarhinja, ki je iz drugih časov, razumeta, posebno William, ki ga čaka veliko daljše kraljevanje kot Charlesa, kako zelo je Andrew osramotil kraljevo družino in škodoval monarhiji s svojim prijateljevanjem s pokojnim razvpitim ameriškim pedofilom in milijarderjem Epsteinom. In s skoraj 14 milijoni evrov, s katerimi je kupil molk ženske, ki ga je obtožila treh posilstev, prvega v času, ko je bila mladoletna. Kar nekaj milijonov naj bi mu dala mama. Naj bi? Karkoli, povezano s kraljevo družino, je nemogoče preveriti.