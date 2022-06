1.Kdo so predstavniki generacije Z?

Med generacijo Z štejemo predvsem tiste, ki so danes stari med 10 in 22 let. Gre torej za generacijo, ki je bila rojena v tehnologijo in z njo živi.

2.Kaj jih ločuje od drugih generacij?

Ker so bili rojeni s tehnologijo, so predstavniki te generacije izjemno digitalno podkovani in samostjni. "Za njih je značilno, da so zelo podjetni, nekaj primerov najdemo prav na TikToku," dodaja Aljaž Peklaj. Pri učenju so zelo samostjni in hitro učljivi, njihov glavni vir učenja pa je Youtube. Zato lahko pogosto vidimo 18-letnike, ki imajo že svoje spletne trgovine ali druge spletne posle. So pa zelo nezvesti, zato lahko v trenutku eno blagovno znamko zamenjajo z drugi, če ta ne zasleduje istih vrednot in se ne prilagaja njihovim potrebam.

3. Kako spreminjajo trg dela – kaj želijo in kaj dajejo?

S prihodom generacije Z se je pojavilo tudi veliko novih poklicov, ki so bili prej neznani. Gre za poklice, ki jih je prinesel hiter razvoj tehnologije in digitalizacije, zaradi katerih pa nekatera delovna mesta oz. poklici praktično izumirajo. Kot opaža Peklaj je ta generacij navajena tudi popolnoma drugačne načina dela in bioritma. Tukaj so se še bolj izrazito pojavili digitalni nomadi, ki zaradi narave svojih poklicev, delo lahko opravljajo praktični iz kjerkoli. In če smo bili še nekaj let nazaj prikovani na 8-urni delovnik in delo v pisarni, danes predstavniki generacije Z en dan delo opravljajo od doma, že drugi dan pa lahko na čisto drugem koncu sveta. Ta generacija je navajena tudi fleksibilnega delovnika, kar pomeni, da lahko del nalog opravijo v dopoldanskem času, ni pa izjema, da bodo aktivni tudi v večernih urah. Svoj delovni čas si torej želijo razporejati sami. Poleg tega so znani kot veliki »multitaskerji,« istočasno lahko pišejo dokument in klepetajo po Whatsappu ter obenem poslušajo še svoj najljubši podcast. Enako torej ko zgoraj za tehnološke velikane, velja za vsa podjetja, da se bodo morali prilagoditi prihodu nove generacije na delovna mesta.