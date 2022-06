TikTok je aplikacija, ki je leta 2016 nastala na Kitajskem. Obnorela je predvsem mlade uporabnike in je trenutno tudi zelo vroča aplikacija v Sloveniji. Namenjena je ustvarjanju in deljenju kratkih videoposnetkov, še zdaleč pa ne samo za kratkočasenje. TikTok je primeren tudi za podjetja iz vseh panog, od najpopularnejših do športnih klubov, finančih storiteve. Tako priljubljen je predvsem zato, ker spodbuja avtentičnost.

Aljaž Peklaj, partner in strateški direktor BOLD groupa, ima 10 let izkušenj na področju celostnega marketinga in zabavne industrije. Na Slovenskem oglaševalskem festivalu – SOF je predaval o zanimivi povezavi socialnih omrežij in generacijskih razlik ter kadrovskih praksah, ki oboje povezujejo. Posvetil se je zlasti aplikaciji TikTok, ki ima več kot milijardo uporabnikov (v Sloveniji pa 650.000; od tega jih cca 5% redno kreira vsebine), prisotna je v 155 državah, največ uporabnikov je predstavnikov generacije Z (10-22 let), vztrajno pa rastejo tudi starejši. Starostna skupina 20-29 let predstavlja že četrtino uporabnikov, strarostna skupina 30-39 let pa petino (podatki veljajo za ZDA). Uporabniki na TikTok v povprečju preživijo skoraj eno uro. TikTok je največkrat prenešena aplikacija na svetu (3 milijarde).

Kako deluje TikTok?

TikTok je priljubljen predvsem zaradi dejstva, da za razliko od družbenih omrežij spodbuja avtentičnost. Zvok je na TikToku primarnega pomena in brez njega posnetek praktično nima vrednosti. Če se je bil v začetku namenjen predvsem plesnim izzivov, danes na njem najdemo blagovne znamke iz vseh industrij, od izdelkov iz FMCG industrije, nakupovalnih centrov, telekomunicijskih operaterjev, avtomobilistov ter celo banke in zavarovalnice. Popularnost TikToka je narasla tudi zaradi dejstva, da doseg objav ni odvisen od števila sledilcev, ustvarjalci lahko s prvim videoposnetkom dosežejo tudi po nekaj miljonov ogledov. – to pa zato, ker TikTok spodbuja kreativnost, avtentičnost in relavantnost. TikTok vsak video spusti čez sito določenega vzorca uporabnikov in če v vsakem situ video ogleda določen odstotek uporabnikov TikToka, se bo ta vzorec vedno bolj večal, kar pomeni, da bo imel videoposnetek vedno več ogledov.

Kako lahko pravilna uporaba socialnih omrežij pomaga podjetjem, da bolje dosegajo rezultate?

Družbena omrežja ponujajo predvsem dvosmerno komunikacijo s ciljno publiko v vsakem trenutku. Tukaj bi res rad dal poudarek na dvosmerni komunikaciji, česar se marsikatera podjetja ne zavedajo. Če so nam družbena omrežja dala možnost, da svoje podjetje predstavimo v najboljšu luči, se moramo zavedati, da tako kot na drugih kanalih, tudi na družbenih omrežjih uporabniki izražajo svoje mnenje in izkušnjo, ki so ga imeli z našim izdelkov ali storitvijo. In to pomeni, da moramo bit pripravljeni tudi na negativne komentarje in kritike. Tukaj pride na vrsto neke vrste »krizno komuniciranje,« kar ne pomeni, da slabe kritike brišemo in jih ingoriramo, ampak vsako obravnavamo konstruktivno in poskušamo s tem izkušnjo naših kupcev še izboljšati. In ravno TikTok je dober primer, kako lahko izpostavimo tudi svoje slabosti in na ta način damo vedeti, da se jih zavedamo. O tem smo govorili tudi na letošnjem SOFu, kjer smo kot dober primer komuniciranja predstavili Slovenske železnice, ki so zamujanje vlakov skomunicirali na res zabaven način.

Kateri panogi je TikTok najbolj pisan na kožo?

TikTok je primeren za podjetja iz vseh panog. Najprej je seveda spremenil glasbeno industrijo, na katero ima res velik vpliv in je primeren za glasbenike, ki se lahko s pomočjo tega kanala izstrelijo v glasbeno orbito. Danes na TikToku, kot sem že omenil, najdemo predstavnike najrazličnejših industrij, poleg teh najpopularnejših tudi športne klube, finančne storitve in podobno.

Lahko navedete nekaj dobrih primerov slovenskih podjetij, ki uporabljajo TikTok?

Izpostavil bi na primer JBL, kjer smo se popolnoma izognili raznim vsebinam z nagradnimi igrami, v osredje smo postaviti ravno glasbo. Različnim glasbenikom smo postavili različne izzive in v to vključili tudi sledilce. Na SOFu pa sem predstavil tudi Škodo Slovenija, ki je prvi slovenski avtomobilist, ki se je zavedal, da je potrebno že pri generaciji Z graditi zaupanje in navdušenost nad blagovno znamko, da bo ta njihova prva izbira, ko bodo zmožni nakupa vozila.

Kako lahko TikTok deluje kot kadrovsko orodje?

Tehnološka podjetja kot je TikTok so najbolj popularna med generacijo Z. Način dela kot so ga vpeljali oni se je v času koronakriza razširil praktično na vse industrije. Taka podjetja namreč zaposlenim ponujajo različne oblike dela, tu ne gre več za 8-urni fiksni delovnik, stalno prisotnost v pisarni in podobno. So med prvimi, ki so ugotovili, da so zaposleni bolj kreativni in dajejo boljše ideje, če se ji, pušča odprte roke in dopušča možnost, da delujejo v okolju, kjer so najbolj produktivni.