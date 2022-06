Dasiravno še nismo prav dobro vkorakali v poletje, je naša zvezdniška bratovščina že v nizkem štartu, da zasede morsko in obmorsko krajino. Vsaj tako pravi Neža Buh, malikovalcem glasbene umetnosti bolj znana kot Neisha, ki je v kratkem a izčrpnem poročilu v reviji Lady obelodanila, kako si predstavlja bližnje srečanje s poletnimi počitnicami. Ker zaradi obilice dela ni imela ne zimskih ne prvomajskih počitnic, že navdahnjeno razmišlja o letošnjem vedno bolj bližajočem se oddihu, na katerega se kani odpraviti konec julija in v začetku avgusta. O destinaciji sicer še ne razmišlja, je naznanila, bo pa nanjo zagotovo odletela, še najraje nekam, kjer je nihče ne pozna. »Zdi se mi, da pravi odklop doživim šele ob dolgih urah na plaži s knjigo v roki, z jogo zjutraj in zdravo hrano. Na dopustu ne maram ne žura, ne gneče, ne glasnosti – od tega živim in zame je oddih odmik od tega,« je razložila Neisha.

Njen glasbeni kolega oziroma njen nekdanji glasbeni kolega Dominik Kozarič – v Slovenskih novicah, kjer so se poglobili v njegove poletne dejavnosti, so namreč zapisali, da si je »nekoč priljubljeni slovenski pevec pod vodo našel drugi dom« – pa je že na polnih poletnih obratih. Kako tudi ne. Dominik že vrsto let živi na Kanarskih otokih, točneje na Tenerifu, kjer sta pomlad in poletje večinska letna časa. Ni pa se čisto zares preselil pod vodo kot kapitan Nemo, kot bi si lahko sodeč po naslovu domišljali. Po prebranem sestavku smo prišli do spoznanja, da je Kozarič zgolj strasten potapljač in raziskovalec globin španskega arhipelaga, ne pa stalni prebivalec podvodja. »Obožujem podvodni svet, ker me pomirja in obenem vznemirja, v pozitivnem smislu, seveda. Ne nazadnje je to svet, iz katerega izhajajo vsa kopenska bitja, vključno z nami, in na tak način vzpostavim stik z našimi daljnimi prvotnimi predniki. Iz vode smo nastali in v vodo se povrnemo, bi lahko dejal. No, ja, in v malo prahu,« je pripovedoval v poljudnoznanstvenem tonu.

Še ena eminenca slovenske glasbene scene je pogosto v vodi, pa tudi pod vodo. Seveda tudi on zgolj občasno. Gregor Skočir, ljubljanski rokovski zvezdnik, vsak teden igra vaterpolo. »Že sedmo leto teče, odkar vsak torek in petek od 8.30 do 10.00 rekreativno igram vaterpolo. Šlo je za naključje, da smo se fantje prvič zbrali. Imamo neko veteransko zgodbo, zbere se nas od 12 do 16 fantov, ki imamo dopoldne čas in radi skočimo v vodo. Gre za zanimivo zadevo, zjutraj je fino biti v vodi, ker te prebudi in polepša dan,« je o svojem vodnošportnem udejstvovanju pripovedoval pevec ansambla Big Foot Mama.

Nina Pušlar o politiki ne govori

Zdaj pa na vroče politično prizorišče. Nova sestava državnega zbora, nova vlada, novi časi. A težave z železnimi navadami, kot bi lahko mirne vesti povzeli osebno izpoved Jonasa Žnidaršiča, ki je pred kratkim iz elitne zvezdniške druščine prestopil med politične veljake. Prejšnji teden je televizijski voditelj, igralec in šahist, kot so ga bralstvu predstavili na portalu N1, zamenjal Tanjo Fajon, ki je postala ministrica za zunanje zadeve, in se za najmanj štiri leta zaposlil kot zastopnik ljudstva v državnem zboru. Da mu na delovnem mestu, na katerega ga je postavilo ljudstvo, ne bo lahko, je pojasnil kar sam. Največjega strahu in trepeta pa ne vidi med političnimi nasprotniki, temveč v zgodnjem vstajanju. »Kot zaprisežena nočna ptica bom imel s tem hude težave, ki jih bom seveda premagal. Zjutraj bo treba vstati, si očistiti zobe, populiti trepalnice ter obrvi in iti v službo. Tako kot vsak, ki ga je doletela podobna usoda. Če zmorejo drugi, zakaj ne bi zmogel tudi jaz. Bo pa težko! Oh, kako mi bo težko … Oh, kako mi je že zdaj težko, ko samo pomislim na to, da bo treba zjutraj vstati,« je zaskrbljeno pomodroval novopečeni član državnozborske falange s Šubičeve ulice.

Tudi o Kseniji Benedetti se je veliko govorilo, da bo šla med politične aristokrate in kandidirala na državnozborskih volitvah, pa za županjo Kopra in nenazadnje tudi za predsednico države. Ampak kot je za spletno mesto žurnal24.si izdala predavateljica in svetovalka za poslovno komuniciranje in protokol ter nekdanja vodja Protokola Republike Slovenije, je v nobeni obliki in strukturi ljudskega predstavništva ne bomo videli. »Večkrat sem že povedala, da me to ne zanima. Prejemam ponudbe, se lepo zahvalim, a me ne zanima. Seveda pa spremljam politiko, saj je del našega življenja,« je bila jasna Benedettijeva. Kar pa ne pomeni, da ne sodeluje v žgočih in konstruktivnih političnih debatah, a kaj, ko jo nobena politična opcija ne jemlje dovolj resno. »Poskušam podati konstruktivno kritiko, za takšno menim, da je lahko le dobrodošla. Ne kritiziram pa vse povprek. Menim, da nobena vlada ni le slaba ali dobra, tukaj ne moremo posploševati. Žal pa je pogosto tako, da odločevalci, ko enkrat pridejo na določeno funkcijo, pozabijo na svoje obljube. Konstruktivne kritike ne marajo, kar je škoda. Menim, da bi jim bila ta lahko le v pomoč za njihovo napredovanje,« je o političnem konstruktivizmu dejala strokovnjakinja za protokol. Za razliko od Benedettijeve pa slovenska glasbena ikona Nina Pušlar o politiki niti ne govori. »Političnih tem raje ne načenjam, saj na tem področju nimam kompetenc. Osredotočena sem na vse tisto, kar ljudi zbilžuje, ne deli, saj sem prepričana, da je tako bolje zame in vse okoli mene,« je premišljeno povedala Nina.

Kdo ima lepšo frizuro?

Minuli teden se je razvnela še ena precej razburljiva debata v zvezi z junaki naše zvezdniške kronike. Na spletnem mestu metropolitan.si so jeli razglabljati in to zapisali tudi v naslovu raziskave, Robert Golob ali Mario Fafangel: čigava je lepša?, o grivastih pričeskah predsednika vlade in prvega epidemiologa iz NIJZ. Kot so pribeležili, imamo v slovenskem javnem prostoru kar nekaj dolgolascev, a po njihovih zapažanjih izstopata prav onadva. Zategadelj so se nemudoma lotili podrobno raziskati skrivnost njunih frizur in ključne poudarke analize seveda tudi javno razglasili. »Predsednik vlade Robert Golob ima dolge lase že lep čas. Z njimi se je ponašal še v času, ko je delal v energetiki, z valovitimi sivkastimi kodri pa je vstopil tudi v politiko. In nič ni videti, da bi si jih kmalu postrigel. Medtem ko pri Golobu dolgi lasje včasih prosto padajo preko njegovega čela, so pri Mariu Fafanglu dostikrat počesani nazaj. Fafangel si bujno frizuro včasih poveže tudi v čop, medtem ko Goloba še nismo videli v takšni izvedbi. Pri obeh so lasje že lepo naravno sivo obarvani in lahko bi rekli, da sta v temu pogledu celo zelo 'in'. Naravni in nepobarvani sivi lasje so zadnje čase zelo v trendu, njihovo sporočilo je sproščenost in neobremenjenost s prikrivanjem let,« so zapisali po podrobnem frizerskem pregledu. Zmagovalca pa na žalost vse zainteresirane javnosti niso razglasili. Po pragmatičnem zapisu, so demokratično izbiro prepustili kar svojemu bralnemu krožku: »Odločitev o tem, komu dolgi lasje bolje pristojijo in kateri od njiju bujno 'grivo' bolje nosi, pa še najraje prepuščamo vam!.«