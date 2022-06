Skratka, naše (turške) varnostne potrebe je treba obravnavati, da se Funska in Švedska lahko pridružita Natu. To smo obema državama večkrat in jasno sporočili na najvišji in tehnični ravni. Predsednik Erdogan se je o tem nedavno po telefonu pogovarjal s finskim predsednikom in švedskim premierom, prav tako so se zbrali zunanji ministri vseh treh držav in pred dvema tednoma smo z veseljem v Ankari gostili tehnična srečanja med turško, finsko in švedsko delegacijo. Pozitivni, preverljivi in – kar je najpomembneje – trajni koraki Finske in Švedske bodo odprli novo priložnost za oživitev tradicionalno dobrih odnosov med državami na nasprotnih koncih Evrope.