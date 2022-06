COE je zasnovan kot stičišče stroke, raziskovalcev, nevladnih organizacij, mladih in starejših, poznavalcev in nepoznavalcev. V njem gradimo prostor za interakcijo in dialog raznolikih interesnih skupin ter iskanje in povezovanje rešitev za trajnostni razvoj. Projekt smo pričeli že davnega leta 2017 z odkupom stare propadajoče meščanske hiše na obrobju Brežic. V ospredju so teme o Zemlji, naravi in okolju, ozaveščanje, da sta trajnostni razvoj in samooskrbnost pomembna dejavnika v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Namen je spoznati in ozavestiti, da energija kot dobrina ni samoumevna. Prav tako niso samoumevni obnovljivi viri, zato je odgovorno ravnanje z njimi nujno. V centru bodo enakomerno zastopani vsi obnovljivi viri – voda, sonce, veter, les oziroma biomasa, bioplin, geotermalna energija in vodik. Prostor bo pripravljen celo za tehnologije, ki so trenutno v začetnih fazah razvoja in bodo tržno zanimive šele čez nekaj let. Projekt obsega tudi ureditev okolice v obliki energetskega parka in učnih poti. Z interaktivnimi in virtualno privlačnimi vsebinami bo vzpodbujal izkustveno učenje preko aktivnega sodelovanja obiskovalcev, odkrivanja novih znanj, idej in predlogov za razvoj skupnih rešitev.

Denar iz podnebnega sklada bo namenjen predvsem mehkim promocijskim vsebinam, med drugim bo s subvencijo vstopnic poskrbel tudi za socialno pravičnost in omogočil lažjo dostopnost centra mladim, upokojencem in invalidom. COE je pridobil številna pisma podpore izobraževalnih ustanov, nevladnih organizacij, občin, strokovnih institucij s področja naravovarstva in tujih organizacij s področja obnovljivih virov energije in varovanja okolja. Namenjen bo tako prebivalcem Slovenije kot tujcem. Ob okoljski tematiki jim bo sporočal tudi naš odnos do kulturne dediščine, ki ga kažemo z obnovo propadajočega objekta in njegove preobrazbe v tehnološko napreden in z zeleno energijo samozadosten objekt.

Poslanstvo družbe HESS ni usmerjeno samo v projekt HE Mokrice, ampak kot družbeno-okoljsko odgovorno podjetje z realnimi projekti uresničujemo državno politiko Slovenije. Odgovorno, transparentno in v skladu z vsemi predpisi zagotavljamo zeleno energijo in izpolnjujemo državne ter evropske zahteve.

Tamara Kos, vodja odnosov z javnostmi, Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Brežice