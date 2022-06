Moderna galerija pošteno plača električarjem in umetnikom, vendar za zanjo opravljeno delo

Moderna galerija je plačilo računa dr. Nike Autor z dne 31. 1. 2022, na podlagi katerega je dr. Autor po pooblaščenem odvetniku zoper Moderno galerijo sprožila tudi izvršilni postopek, zavrnila zato, ker se nanaša na izdelavo filmskega in fotografskega gradiva (Rdeči gozdovi, Tukaj imam sliko in Preko vode do svobode), ki je predmet razstave dr. Autor (organizirane v sodelovanju z Obzorniško fronto), potekajoče v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM. Ne gre torej za razstavo avtorskih del, ki bi jih Moderna galerija naročila in bi jih dr. Autor izdelala zanjo. Omenjena razstava pomeni predstavitev lastne tekoče produkcije dr. Autor oziroma njenih lastnih projektov, kar potrjuje tudi njena spletna stran in dejstvo, da je dr. Autor ta dela predstavila na Festivalu evropske inovativne avtorske kinematografije – Crossing Europe v Linzu,1 brez predhodnega soglasja Moderne galerije. Tudi če »pogledamo zakon«, ta razlikuje med avtorskim delom, t. j. sliko, filmom, na eni strani in njegovo razstavo (razstavitvijo) na drugi strani ter med honorarjema za eno in drugo – ne gre za eno in isto, temveč za nekaj povsem drugega. Da Moderna galerija pri dr. Autor ni naročila izdelave del in projektov, ki so predmet omenjene razstave, je razvidno tudi iz finančne specifikacije te razstave, pripravljene v času prejšnjega vodstva Moderne galerije, iz katere izhaja, da predvideni honorar dr. Autor (»razstavnina«) znaša 500 evrov, skupni stroški razstave pa (zgolj) 10.000 evrov – novo vodstvo Moderne galerije je financiranje razstave dr. Autor naknadno povečalo za četrtino (na 12.500 evrov).