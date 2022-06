Najtežja preizkušnja dirke po Sloveniji se bo v soboto, 18. junija, zaključila v Kamniku, s ciljem na Rakovih ravneh na Veliki planini. Zato bo po 13. uri, ko naj bi najboljši kolesarji v občino Kamnik vstopili v Tunjicah, pestro tudi na cestah. Od Tunjic bodo kolesarili naprej proti Tunjiški Mlaki, se spustili čez Tunjice, prečkali železniški prehod zadnje postaje Kamnik Graben, zavili levo na Medvedovo ulico, nadaljevali skozi krožišče proti Stranjam, Godiču in Stahovici. Prve kolesarje na vrhu Černivca pričakujejo med 13.30 in 14. uro, od tod bodo nadaljevali proti Gornjemu gradu, Radmirjem, Ljubnemu ob Savinji, Raduhi, Lučam in se čez Podvolovjek povzpeli na Rakove ravni pod Veliko planino. Leteče zapore cest na tem delu trase bodo od 12. ure dalje.

Zavod za turizem in šport Kamnik je za navijače organiziral avtobusni prevoz, z odhodom ob 12. uri z glavne avtobusne postaje v Kamniku. Za avtobusni prevoz je obvezna prijava v pisarni turističnega informacijskega centra na Glavnem trgu 2. Prav tako bo imel krožno vožnjo avtobus do Kranjskega raka s startom ob 12. uri pred Gostiščem GTC 902 na Črnivcu. Parkiranje bo mogoče tudi na parkirišču za Ušivcem pod Veliko planino, in sicer do 11. ure oziroma do zapolnitve mest. Ekipa Zavoda za turizem in šport Kamnik bo locirana v parku ob krožišču pri Fužinah, kjer bo navijaška točka kolesarskega spektakla Dirke po Sloveniji in kjer boste lahko prevzeli tudi ves navijaški material. Dirko bo na tem mestu mogoče spremljati tudi na velikem zaslonu.